La prima edizione dell’evento Sulla via dei presepi è stata archiviata con grande successo.

In centinaia, ieri, hanno partecipato alla manifestazione promossa da alcuni cittadini. Nel primo pomeriggio tutti con il naso all’insù hanno ammirato la befana che si è calata su piazza Roma e ha distribuito caramelle ai bimbi. Una sorpresa per i più piccoli riuscita grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Lanusei.

In tanti hanno partecipato al presepe vivente che si è spostato per le vie del paese fino ad arrivare alla capanna della Natività allestita a pochi passi dalla chiesa. I figuranti erano gli attori della compagnia teatrale locale Attori per caso, accompagnati dalle voci dei cori parrocchiali, composto anche da bambini e giovani, e dal coro maschile polifonico sempre di Arzana.

Lunghe code per salire sul trenino turistico che ha portato i visitatori in giro per i vari rioni dove sono stati allestiti i presepi. Poi ancora canti, musica e balli con il gruppo folk del paese Abbafrida hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda sera.





Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Marco Melis che scrive: «Dalle nostre parti bastano pochi ingredienti, non troppo segreti, per fare festa e riscoprire la bellezza delle feste. Il primo ingrediente è, senza dubbio, il senso di comunità che in questi particolari periodi dell'anno si riscopre come ingrediente principale. Vivere in un piccolo paese equivale a vivere in una grande famiglia. Adulti, giovani, anziani e bambini di ogni età, tutti insieme festanti.Questa è l'immagine più bella che la mia comunità possa esprimere. Un impegno costante portato avanti per settimane con il coinvolgimento di tutti, altro ingrediente importante, per la buona riuscita della festa. Armonia, sorrisi, divertimento, non ci poteva essere modo migliore per chiudere le festività natalizie e iniziare questo nuovo anno. A questo punto non mi rimane altro che augurare, nuovamente, a tutti un buon 2020, nell'auspicio che questa unione sia sempre presente nella nostra bellissima comunità di cui vado sempre orgoglioso e fiero».