Magazzino adibito a deposito mezzi in fiamme ad Arzana nella serata di ieri, 18 novembre.



La segnalazione alla sala operativa di Nuoro è arrivata attorno alle 22:00, quando un passante è stato allarmato dal fumo che fuoriusciva da un locale seminterrato in via San Martino ad Arzana.

Sul posto sono giunte due squadre di Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti dì Lanusei e Tortolì che hanno immediatamente provveduto a spegnare l’incendio, limitando i danni all’autorimessa.

Dalle prime valutazioni risulta che il rogo abbia distrutto un carro allegorico in allestimento per il prossimo Carnevale. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del sinistro e le operazioni di bonifica dell’area.