"Gli autori di questo delitto non cambieranno se non si consegneranno a Dio. E allora faccio un appello sia agli assassini dell'ultima ora che a quelli del passato: pentitevi".

Parole queste del vescovo di Lanusei, Antioco Piseddu, pronunciate nel corso della cerimonia funebre per Pietro Piras, l'allevatore, ex ragioniere del Comune di Arzana, ucciso a fucilate all’età di 67 anni domenica scorsa.

Don Vincenzo Pirarba, davanti a una grande folla riunitasi per l’ultimo saluto a Piras, ha invece parlato di un omicidio che “fa ripiombare Arzana negli anni '80 e '90, quando il paese è stato attraversato da una lunga scia di sangue”.

Il parroco ha anche aggiunto: “Gli autori di questo delitto non cambieranno se non si consegneranno a Dio. E allora faccio un appello sia agli assassini dell'ultima ora che a quelli del passato: pentitevi confessatevi perché verrà il giorno del giudizio anche per voi".

Intanto, da Cagliari è giunto il procuratore generale della Corte d'Appello Ettore Angioni per un vertice sulle indagini nella caserma del paese.

Foto tratta da ansa.it