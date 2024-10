Erano le 23:00 di ieri sera, 20 settembre, quando i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP94 in direzione di Portisco.

Per cause da accertare un'autovettura si è ribaltata sulla carreggiata. Illeso il conducente. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato l'area. I Disagi sulla viabilità sono perpetrati sino alla rimozione del mezzo. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri.