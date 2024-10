Intorno alle 16.00 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Muralvata a San Pantaleo per la ricerca di un ragazzo scomparso intorno alle ore 11 del mattino. Dopo circa un'ora, anche grazie alla segnalazione di alcuni passanti, la squadra ha ritrovato il giovane in località la Celvia, (poco distante da Cala di Volpe) visibilmente infreddolito, ma comunque in buone condizioni ed è stato subito affidato al padre.

Il Comando di Sassari ha immediatamente attivato, oltre la squadra di Arzachena, il Nucleo Cinofili provinciale e l'elicottero di istanza ad Alghero Fertilia. Hanno inoltre partecipato Polizia, Carabinieri, Polizia Locale di Olbia e Forestali.