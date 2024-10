Hanno fatto irruzione nella villa vestiti di nero e con un cappellino in testa. I due rapinatori che hanno svaligiato una villa ad Arzachena, in località Li Tundi, hanno chiuso dentro a un bagno dell'abitazione i due anziani proprietari prima di iniziare a raccogliere gli oggetti di valore.

Salvatore Carrelloni, 89 anni, e Maddalena Sassu, 85 anni, non hanno potuto far niente per impedire ai tre rapinatore, uno dei quali dal marcato accento cagliaritano, di sottrarre loro alcune migliaia di euro in contanti e gioielli, cinque fucili da caccia e una pistola.