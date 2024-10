Un uomo di 66 anni, Bruno Meloni, residente a Olbia, ha perso la vita in sella alla sua bicicletta in uno scontro avvenuto nei pressi di Arzachena, sulla strada provinciale 427, all’altezza dell’incrocio che porta a Tempio, Aglientu e Bassacutena. L’urto con l’autovettura è stato violentissimo. I soccorritori sono intervenuti subito, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, un appassionato della bicicletta, si trovava sullo stesso percorso dove si stava svolgendo la gara ciclistica dei campionati europei Master.

E’ il secondo incidente mortale in Gallura, dopo quello di ieri avvenuto sulla strada tra Olbia e Tempio, all’altezza di S.Lucia. Un uomo di 60 anni, Raimondo Degortes, di Olbia, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua Fiat panda e un’Alfa 159 condotta da un giovane di 31 anni, rimasto ferito, ma in modo non grave.