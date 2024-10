Ha accusato un malore mentre stava effettuando dei lavori in una piscina di una villa a Liscia di Vacca, in Costa Smeralda. Un operaio è stato soccorso questa mattina, intorno alle 13, con l'elicottero dell'Areus e trasportato in ospedale.

L’uomo si trovava all'interno della camera di compensazione della piscina ed era intento a dipingere le pareti della camera, quando ha avuto un malore le cui cause sono da accertare. L'operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, intervenuti sul posto insieme con il 118 e i carabinieri, e poi portato in ospedale con l'elicottero. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare le cause all'origine dell'incidente sul lavoro.