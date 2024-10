Intorno all'una e 30 di questa notte i Vigili del Fuoco di Arzachena sono intervenuti in località La Conia, nel comune di Arzachena, per l'incendio di un chiosco in legno adibito a reception di un campeggio.

Anche un'auto è stata danneggiata parzialmente dal calore. La squadra ha comunque evitato che le fiamme si propagassero alle strutture circostanti.

Non si segnalano feriti, cause ancora in corso di accertamento.