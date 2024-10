Incidente stradale intorno alle 17:30 sulla SP 59, nei pressi del bivio per Monticanaglia. Per cause da accertare, un'auto è uscita di strada finendo nella cunetta a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, oltre alla messa in sicurezza della vettura e alla bonifica dell'area, hanno collaborato col personale sanitario del 118 per assistere una ragazza rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Olbia. Le altre due persone a bordo dell’auto hanno riportato lievi escoriazioni. Sul posto anche i Carabinieri.