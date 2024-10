In Sardegna

Aveva segregato in casa a Arzachena la giovane fidanzata, una moldava di 26 anni, ma lei dopo mesi di botte e minacce è riuscita a scappare facendo arrestare il compagno, un marocchino di 30 anni, ora in carcere accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.