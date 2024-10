Ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il muro di un centro commerciale, colpendo anche un’auto parcheggiata. L’incidente è avvenuto oggi in viale Costa Smeralda, ad Arzachena.

Alla guida dell’auto c’era una donna, trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.