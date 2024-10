È stato completamente distrutto dalle fiamme un chiosco bar sulla spiaggia Liscia Ruja in Costa Smeralda, nel comune di Arzachena.

Il rogo è scoppiato per cause ancora incerte ieri sera verso le 22. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena con un'autobotte dal distaccamento di Olbia. L'intervento è terminato dopo circa due ore, con la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. Ingenti i danni provocati dalle fiamme.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Guardia Costiera per le loro competenze. In accertamento le cause del rogo.