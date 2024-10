Ennesimo incidente sulla Statale 125. Poco dopo le 13 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza del chilometro 353, nel tratto tra Arzachena e Palau. Per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada ribaltandosi. Il conducente ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Olbia dal personale del 118. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sul posto anche i Carabinieri di Palau.