È accaduto intorno alle 13 l’incidente avvenuto nel tratto che da Portisco va verso Abbiadori sulla SP94.

Per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata al centro della carreggiata. L'unica occupante del veicolo è rimasta ferita e, in codice giallo, è stata affidata alle cure del personale del 118.

Intervenuti in soccorso anche i vigili del fuoco di Arzachena che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a bonificare l'area circostante.

Sul posto anche i Carabinieri