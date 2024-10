I Carabinieri del Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, venerdì pomeriggio ad Arzachena, hanno arrestato un turista romano per spendita di banconote false.

Mirko S., 38enne disoccupato di Cerveteri, è stato individuato dai Carabinieri della locale Stazione come l’autore degli acquisti fatti in alcuni piccoli esercizi commerciali del paese ieri mattina, con banconote false da 20 euro. Successivamente alle vendite gli esercenti si rendevano conto che le banconote non avevano la consueta consistenza cartacea e apparivano sospette, per poi risultare false: a quel punto scattava la denuncia ai Carabinieri che si attivavano prontamente e individuavano il responsabile degli acquisti fraudolenti.

A seguito di perquisizione domiciliare nell’alloggio che momentaneamente occupava il turista in Cannigione, sono state rinvenute altre banconote da 20 euro con medesima matricola alfanumerica.