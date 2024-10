I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ieri sera, nell’ambito dei servizi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato Luigi Pala, 50enne di Nulvi, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della locale Stazione mentre si aggirava con fare ambiguo in zona defilata: nella sua disponibilità son stati rinvenuti 20 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento in dosi e 3.500 euro probabile frutto di spaccio.

Il Tribunale di Tempio P. questa mattina ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.