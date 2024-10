Dopo i due casi registrati negli scorsi giorni, ad Arzachena altri cinque turisti sono risultati positivi al Covid-19. A renderlo noto il sindaco Roberto Ragnedda, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell'Ats. Salgono a sette dunque i contagiati (tutti turisti) per i quali è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva assieme a tutte le persone venute a stretto contatto con gli interessati.

"Il comune assicura sempre massima trasparenza nell'informazione sulla situazione sanitaria locale - si legge in una nota dell'amministrazione -, e attiva i protocolli grazie al centro operativo comunale per la gestione delle attività connesse". "Ricordiamo - prosegue - che ogni comunicazione dell'Ats viene immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione".

Il primo cittadino rinnova l'invito "al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento nei luoghi pubblici e nei locali, l'utilizzo della mascherine per proteggere le vie aeree e la massima igiene delle mani". "Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili", ha concluso Ragnedda.