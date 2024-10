Circa 150 chili di pesce non idoneo alla vendita sono stati sequestrati a Baja Sardinia dai militari del Nucleo vigilanza pesca della Capitaneria di porto di La Maddalena. Nei guai un ristoratore, multato per 3.800 euro.

In particolare sono stati trovati 20 kg di tonno rosso pronto per essere somministrato ai clienti e di cui il titolare non è stato in grado di dimostrare la provenienza. Inoltre sono stati trovati all'interno dei vari frigoriferi e congelatori del locale cucina, oltre 120 kg tra pesce spada, scampi, polpi, tartufo noce, granchi, totani, astici, aragosta, orate, cannolicchi, gamberi, capesante, spigole di dubbia provenienza e privi della prevista documentazione di tracciabilità.

"Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi giorni per garantire - spiega il comandate della Capitaneria di La Maddalena, capitano di fregata Renato Signori - il rispetto della vigente normativa e per la tutela del consumatore, a beneficio della collettività".