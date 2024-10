Cristian Basciu “Fisso Ridendo” , Martina Murenu “Anninora”, Cristian Toppeta , Tony Live , Alessandro Pani, Daniele Ugoni, Luisanna Atzeri, Mattia Cerrito, Caddish , Alessandro Concas, tutti insieme per la voglia di vivere.

Carlo Mascia, storico ed instancabile numero uno della Polisportiva Olimpia Onlus, ha sempre il sorriso stampato sul viso. La sua è una missione: regalare ogni giorno un sorriso ai suoi meravigliosi atleti speciali: “Le cose semplici e fatte col cuore sono sempre le migliori, vincenti – commenta Mascia – eccoci con Cristian Basciu “Fisso Ridendo”, Martina Murenu “Anninora”, Cristian Toppeta, Tony Live, Alessandro Pani, Daniele Ugoni, Luisanna Atzeni, Mattia Cerrito, Cool Caddish, Alessandro Concas Gesù di Cagliari - Il vangelo secondo Pietro, una serata trascorsa al T-Hotel di Cagliari a parlare di come può essere meraviglioso un futuro quando il tuo presente lo trascorri con chi ti vuol bene, la fortuna della Polisportiva Olimpia Onlus è avere accanto a se persone come loro che credono e vogliono per noi un futuro diverso, migliore, dove l'handicap può fermare tutto tranne la voglia di vivere e loro sono i nostri testimonial d’eccezione”.