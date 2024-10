Puntare al 2060 e rilanciare la propria attività per supportare le imprese dell’oristanese. Questo l’obiettivo di Artigianservice Oristano che si è riunita nei giorni scorsi per fare il punto dell’attività svolta quotidianamente.

Questi i numeri: 356 soci, oltre un milione di fatturato e 20 dipendenti per attività e servizi innovativi a supporto delle migliaia di imprese negli 87 comuni presenti in Provincia.

Tra i programmi futuri anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line (e-commerce) e di crowdfunding, la creazione di un’App per la gestione di news, servizi on line e convenzioni, la realizzazione e gestione di reti di impresa, la gestione di flotte di automezzi destinati al servizio di car-sharing, la realizzazione e gestione di Fab-Lab, incubatori di impresa e spazi di co-working e attività di consulenza in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di retrofit elettrico di autoveicoli;

Nel corso dell'Assemblea sono stati consegnati, ad alcuni dei soci presenti, i riconoscimenti per aver raggiunto il traguardo dei 50 anni d'impresa. Tra i premiati Natale Pilloni (ascensori), Giuseppe Giarrusso (Autotrasporti), Antonietta Cuozzo (Pasta Fresca), Aldo Erca (Falegnameria), Giovanni Pietro Marras (Tapezzeria), Carmine Piras (Laboratorio Artistico) e Aldo Casciu (Tornitura).