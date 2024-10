All'insegna della strenua volontà di non rassegnarsi di fronte agli straordinari e drammatici eventi atmosferici che hanno colpito la Sardegna e più che mai nella direzione di un’immediata ripresa economica delle aziende artigianali e agroalimentari isolane.

La Regione partecipa da domani alla 18esima edizione dell’Artigiano in Fiera, in programma sino all’8 dicembre prossimo a Rho FieraMilano, con 80 imprese (30 artigiane e 50 agroalimentari) accreditate dagli assessorati del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Agricoltura.

La mostra - mercato è da sempre un’occasione di impulso per i comparti agroalimentare e artigianale (tradizionale e artistico), nonché un supporto alla promozione dell’immagine della Sardegna nei suoi aspetti più genuini e meno noti, specie ora, date la delicata contingenza e l’estrema necessità di rilancio. Aspetto testimoniato dalla presenza di ben 20 aziende (11 agroalimentari e 9 artigiane) provenienti da comuni danneggiati dall’alluvione: 4 da Dorgali, 2 da Gonnosfandagia, Nuoro, Olbia, Oliena e Villacidro, una ciascuna da Buddusò, Guspini, Marrubiu, Orosei, Siliqua e Uras.

APPUNTAMENTO IMMANCABILE. “La partecipazione a una kermesse di tale prestigio rappresenta per le aziende isolane – afferma l’assessore dell’Artigianato Luigi Crisponi - un’opportunità sotto vari punti di vista, prima di tutto economici e culturali, inoltre cade in un momento particolarmente delicato per alcuni territori e le loro aziende, perciò è ulteriore occasione per non arrendersi ai danni provocati dall’alluvione e riproporsi immediatamente nei mercati internazionali. L’arte manifatturiera degli artigiani sardi, oltre a essere una fondamentale risorsa economica, esprime il patrimonio identitario di un intero popolo”. Dello stesso avviso l’assessore dell’Agricoltura Oscar Cherchi: “Paradossalmente è una buona opportunità per comprovare il carattere e la caparbietà di cui i sardi sono dotati. La voglia di superare questo difficile momento e la volontà di riprendere da dove eravamo rimasti ci sono – aggiunge Cherchi - e questa è forse la prima occasione che si presenta dopo l’alluvione per dimostrarlo. La Regione crede nelle potenzialità offerte dalle manifestazioni di questo genere, che offrono la possibilità di far conoscere fuori dalla Sardegna il nostro patrimonio culturale, tradizionale e agroalimentare, fattori non delocalizzabili, strettamente legati al territorio”.

STAND REGIONE PER 80 IMPRESE. Ecco le novità più rilevanti del 2013: lo stand regionale è più ampio, con uno spazio dedicato a dimostrazioni dal vivo degli artigiani e a eventi istituzionali. Le aziende sarde ospitate aumentano da 70 (del 2012) a 80, visto l’alto numero di richieste di partecipazione ricevute (e accolte). Per quanto riguarda la provenienza 22 sono del Nuorese, 19 del Cagliaritano, 16 del Sassarese, 8 dell’Oristanese, 6 del Medio Campidano e 6 galluresi, 2 sulcitane e una ogliastrina. Quelle artigiane sono specializzate nella lavorazione di metalli preziosi e corallo (7), del legno o sughero (5), coltelleria (5), tessitura e ricamo (4), ceramica (2) e lavorazione della pietra (2), di cuoio e pelle, ferro battuto e vetro. Mentre quelle agroalimentari spaziano dalla produzione del miele a quella del pane carasau, dalle marmellate ai formaggi, al torrone, ai carciofi, all’olio, dai prodotti ittici sino a pasta fresca e dolci. Fiera Milano ha predisposto una piattaforma di e-commerce (altra novità di rilievo) a cui le aziende partecipanti sono obbligate a iscriversi. Un’ulteriore opportunità di commercializzazione che consentirà di vendere i prodotti anche dopo la chiusura della rassegna.

NUMERI MOSTRA - MERCATO. ‘L’Artigiano in fiera’ è un evento unico, ch