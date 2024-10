L'assessore dell’Artigianato Luigi Crisponi , insieme al vice presidente del Consiglio regionale, Michele Cossa, ha inaugurato in serata a Cagliari, alla ‘Bottega Santa Croce’ in Castello, una delle tre mostre, dal titolo ‘Galanìas’ (I tesori dell’artigianato sardo), realizzate dalla Regione in contemporanea e che rimarranno visibili sino al primo settembre. Oltre all'esposizione della ‘Bottega Santa Croce’, le altre due mostre sono al museo ‘Tribu’ di Nuoro (inaugurata ieri) e al ‘Quartè Sayal’ di Alghero (con inaugurazione domani alle 20.30).

Una Sardegna autentica e unica nella sua cultura e nella sua identità ma, nel contempo, aperta a modernità e originalità, è il tratto caratterizzante delle tre mostre, dove si potrà ammirare un inestimabile patrimonio di eccellenze manifatturiere. Saranno esposti, infatti, i lavori di circa 120 artigiani isolani, esaltazione delle decorazioni dell’artigianato tradizionale e, allo stesso tempo, delle produzioni artistiche attuali. Ceramiche, tessuti, ferro battuto, cestini, opere in legno, oreficeria e coltelleria saranno, forme e temi inconfondibili e radicati della tradizione manifatturiera e artistica isolana, saranno il filo conduttore delle mostre. “La Sardegna è ancorata alle sue tradizioni – così la descrive l’assessore Luigi Crisponi - alle tracce di una terra antica e ricca con una storia millenaria, ma anche protesa costantemente verso la ricerca di nuovi linguaggi per promuovere e far conoscere anche i suoi aspetti più originali”.

L’allestimento della mostra cagliaritana è stato curato dal negozio ‘Isola’ del capoluogo, in collaborazione con il Teatro Lirico. Saranno in mostra prodotti realizzati prevalentemente da artigiani della provincia di Cagliari (per esempio le tessiture realizzate da artigiani locali su progetti di Ubaldo Badas e le ceramiche di Giampaolo Mameli ed Emilia Palomba). Particolare attenzione per l’innovazione (i tappeti di Antonio Marras e le tessiture su disegni di Patricia Urquiola) ma contemporaneamente vi saranno alcuni pezzi storici della tradizione.