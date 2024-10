Tutto pronto a Stintino per “L'isola in Vetrina”, il tradizionale appuntamento che dal 23 al 25 agosto che porterà per le vie del paese l'artigianato isolano, i suoni, le musiche, i concerti e gli spettacoli di Antonio Sorgentone, di Marco “Baz” Bazzoni e Noreda Graves, la gastronomia e la cultura sarda dello “street food”.

L’area espositiva si svilupperà tra piazza Cala d'Oliva, via Asinara, lungomare Cristoforo Colombo e la zona del “fortino”.

L’Isola in Vetrina è promossa dal Comune di Stintino con l’assessorato al Turismo e la collaborazione dell’agenzia La Mirò.

“Riportiamo a Stintino il fenomeno dello street food – ha dichiarato l'assessora comunale al Turismo Francesca Demontis – tanto apprezzato nell'edizione dello scorso anno. Puntiamo a dare un'offerta ampia ai turisti che già sono presenti nel nostro territorio, ma non solo. Stintino si propone come punto di congiunzione tra l'entroterra e il mare, per far conoscere i prodotti della Sardegna, della gastronomia e dell'artigianato. Un'occasione di grande richiamo”.

La novità di quest’anno è la partecipazione dell'Università di Sassari che, con stand presenti solo venerdì, porterà a Stintino giochi, animazione e divulgazione scientifica con “Scienza in Piazza”, un assaggio dell’evento che ogni anno l'Ateneo turritano organizza a Sassari.

Gli stands saranno aperti alle 18,30. Il 23 agosto, giorno di inaugurazione sarà il momento di Antonio Sorgentone, eccentrico pianista e cantante rock, vincitore del programma televisivo “Italia’s Got Talent”, che con la sua band animerà la serata. A seguire si esibirà il duo, con djset, Fabrizio Solinas e Roberta Usai.

Il 24 sarà la volta del comico televisivo Marco Bazzoni mentre il 25 chiuderà la rassegna sarà la cantante americana Noreda Graves. A conclusione della serata ancora djset con Fabrizio Solinas e Gabriella Pistidda.