Singolare intervento dei Vigili del Fuoco di Lanusei sulla SS 390, al Km 1.

Alla periferia del centro abitato di Lanusei, per cause in corso di accertamento, un articolato di una ditta di trasporti di Sassari ha perso parte del carico sulla carreggiata.

Il materiale trasportato, delle grosse bobine di cavo in PVC e fibra ottica, è stato prontamente rimosso dalla strada al fine di consentire il ripristino della circolazione. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose. Sul posto anche la Polizia stradale di Lanusei.