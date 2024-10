Si rinnova il 22 dicembre a Ghilarza il consolidato appuntamento con ARTI&SAPORI, la mostra mercato di produzioni agroalimentari, artigianali e artistiche, promossa dalla Pro loco.

Tante le novità in programma per festeggiare la X edizione dell’evento che richiama, di anno in anno, nella cittadina del Guilcer sempre più visitatori.

L’Associazione Turistica Proloco di Ghilarza mette a disposizione i moduli di partecipazione per hobbisti ed espositori che intenderanno partecipare all’iniziativa.

Sarà possibile consegnare il modulo entro il termine di scadenza fissato per il 12 dicembre presso la sede della Pro Loco di Ghilarza in via Volta (piazzale scuole medie), oppure tramite mail all’indirizzo proloco.ghilarza@tiscali.it

Per gli hobbisti è necessario allegare copia dell’autodichiarazione regolarmente registrata presso il proprio Comune di residenza unitamente a copia del documento di identità.