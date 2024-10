L’arte è il collante che sigilla l’incontro tra la fantasie e la creatività. L’artista è colui che “scolpisce” nell’immaginario qualcosa che resta, che mira alle emozioni, che stimola il pensiero, che ristora l’anima.

“Arte & Lions” è la serata conviviale di raccolta fondi per la diffusione del Progetto Help Lavoro giovani in programma per sabato 20 febbraio alle 17.00 presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari.

I grandi nomi dell’arte, che operano nei diversi ambiti della cultura e dello spettacolo, animeranno un incontro di musica e parole per promuovere un concetto di largo respiro: la cultura crea sviluppo.

L’iniziativa nasce per volontà della Fondazione Lions per il Lavoro e trova in Loredana Virdis, l’attivissima presidente della Arte Progetti 48, il motore organizzativo dell’evento presentato da Giuliano Marongiu, conduttore televisivo e personaggio di spicco dello spettacolo in Sardegna.

Si alterneranno, tra interviste e racconti, storie di vita e brani recitati, interventi musicali e opere d’arte lo scultore Pinuccio Sciola, le attrici Lia Careddu e Isella Orchis e l’attore Ugo Garau, i musicisti Roberto Tangianu, Francesco Pilia e Walter Agus, gli scrittori Giorgio Binnella, Fausto Puxeddu e Anna Castellino, l’artista e project manager Carlo Salvatore III Laconi, il pittore acquerellista Davide Siddi.