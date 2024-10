Un inizio di 2019 per la Galleria Domo de Arte in via Capo d'Oro, 8 a Sassari. Oggi è in programma Artisti per la Città, grazie all’artista Francesco Zolo che ha chiamato a raccolta gli artisti Dante Montisci, Marcella Masia, Marcello Dongu e Renato Fancellu che con le loro opere daranno un contributo per sensibilizzare cittadini e amministratori al recupero e alla valorizzazione delle antiche architetture sassaresi.

Fino a domenica 6 gennaio sarà visitabile nella boutique "a tempo", l'esposizione d'arte e design curata da Antonella Pacifico e dallo stesso Zolo. La mostra offre un'ampia selezione di ceramiche, gioielli, dipinti e altri manufatti frutto della creatività di diversi artisti.

Venerdi 11 alle 18.00, avrà luogo la presentazione del libro "FARE" di Mario Pischedda. All'incontro parteciperanno, oltre all'autore, il grafico Giampiero Mongiu e Gesuino Deiana, musicista e fondatore dei Cordas et Cannas.

Da venerdi 18 fino a giovedi 24 sarà possibile visitare la mostra personale di Valeria Finazzi.

Domo de arte chiude la programmazione del mese di gennaio con la Mostra personale di Paolo Loi, in programma da venerdì 25 a giovedì 31.