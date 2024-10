L'Amministrazione comunale di Silanusw guidata dal Sindaco Gian Pietro Arca ha reso noto il programma degli eventi estivi per il mese di luglio. Si partirà domani 13 alle 19.00, con una passeggiata archeologica presso il complesso di Santa Sabina.

Sabato 14 si terrà la manifestazione "Costumenes e Caddos", curata dal Comitato dei festeggiamenti in onore di San Lorenzo 2018. Doppio appuntamento per giovedì 19: il primo alle 17.30, presso la biblioteca comunale, con un laboratorio per bambini promosso dall' "Ufitziu Limba Sarda"; Alle 19.00, nella casa Aielli, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "La Sardegna di Pablo Volta" in collaborazione con l'Isre di Nuoro.

Venerdì 20 alle 21.oo, in piazza "Sa Madalena", andrà in scena lo spettacolo teatrale "Millimetro e mezzo e altri centimetri", di e con Valentina Loche mentre lunedì 23 alle 18.00, l'Associazione Lughenè proporrà "Gle -Grandi giochi di legno" in piazza Carraghentu.

Giovedì 26 alle 21.00, presso l'ex cava Montarbu, l'Ensemble Academia terrà un concerto dal titolo "Tra Mare, Stelle e Magia". Venerdì 27 alle 21.00, in piazza "Sa Madalena" altro spazio musicale a cura dell'Associazione Marranu in collaborazione con il Comune di Silanus e il Comitato di San Lorenzo 2018.