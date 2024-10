Il Comune di Sassari, in collaborazione con l’Integremio “Città di Sassari, ha bandito il concorso “Arte artigiana per i Candelieri” con l’obiettivo di Riconoscere e valorizzare le competenze degli artisti e delle imprese artigiane locali, oltre che rafforzare l'identità cittadina e tutelare la partecipazione attiva della comunità.

L’iniziativa rientra all’interno degli interventi per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della festa dei Candelieri promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Sanna.

Previste due categorie: una per i singoli o gruppi di artisti e l’altra per imprese artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del Nord Sardegna.

Le opere (40x40x40) dovranno avere come soggetti i candelieri degli undici gremi che partecipano alla “Faradda” e potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica e materiale. Le stesse dovranno essere consegnate entro il 20 luglio 2018 nella sede del Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico del Comune di Sassari in largo Infermeria San Pietro dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il martedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00.

I manufatti vincenti, scelti da un’apposita commissione, saranno premiati il 4 agosto nel corso di una serata che si terrà in in Largo Infermeria San Pietro nella sede del Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico del Comune di Sassari. I vincitori saranno poi invitati alla cerimonia istituzionale in programma il 14 agosto a Palazzo di Città.

Maggiori informazioni ai numeri di telefono 079279970 e 079279958 oppure sul sito istituzionale www.comune.sassari.it.