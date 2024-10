“Cogliere le connessioni tra i cittadini e il proprio patrimonio culturale attraverso una serie di interviste alla popolazione. Le testimonianze raccolte daranno vita a un cortometraggio che in seguito sarà restituito alla comunità”.

Con quest’obiettivo,il progetto “Legàmi” realizzato dall’Associazione Clematis arriverà venerdì 24 maggio a Cossoine per un’intera giornata dedicata al suo importante patrimonio culturale.

L’appuntamento avrà inizio alle 10.00, nel centro del paese del Meilogu, dove verranno realizzate delle interviste ai cittadini sul loro legame con i siti presenti nel territorio.

Dalle 16.00, ci si sposterà nella casa parrocchiale, dove si terrà un convegno che sarà aperto dai saluti delle autorità. Il dibattito, introdotto e coordinato dal professor Pier Giorgio Spanu (Uniss), vedrà protagonisti la Dottoressa Gabriella Gasperetti (Sabap per le province di Sassari e Nuoro), Mattia Sanna Montanelli (UniCa) che parlerà di “Archeologia e comunità locali, Buone pratiche di partecipazione per far crescere il valore socialedel patrimonio culturale), Nicoletta Usai (Uniss) e Federico Tedeschi (Clematis) che illustreranno una relazione dal titolo “La Chiesa di Santa Maria Iscalas a Cossoine. Tra conoscenza e valorizzazione”.

Chiuderà gli interventi Antonio Giorri (Clematis) che farà il punto su “Clematis: intrecci di esperienze. Sviluppo, azioni e progetti futuri”.