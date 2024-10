L’associazione culturale Malik seleziona 4 partecipanti per il corso di formazione “Art for your future” che si svolgerà a Marchiennes (Lille) dal 15 al 23 ottobre.

Si tratta di un corso di formazione per operatori giovanili finanziato dal Programma europeo Erasmus+ e coordinato dalla ONG “Histoire de Savoir” in partenariato con l’Associazione culturale Malik.

Obiettivi del progetto sono quelli di spiegare e dimostrare come le arti visive possano essere utilizzate in ambito educativo per migliorare abilità, trasmettere conoscenze e rafforzare valori umani; fornire agli operatori giovanili esperienze e conoscenze pratiche in materia di fotografia, video e graphic design e creare uno spazio di condivisione di esperienze e buone pratiche sull’utilizzo delle arti visive nell’ambito dell’educazione non formale.

Per partecipare al progetto è richiesta la residenza o il domicilio in in uno dei comuni che aderiscono all’iniziativa “Sportello in spalla”, tra cui Abbasanta, Atzara, Belvì, Fonni, Ghilarza, Lodine, Mamoiada, Neoneli, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orotelli e Tonara.

E’ richiesta inoltre una forte motivazione verso il progetto, la maggiore età, una buona conoscenza della lingua inglese, lo status di operatore giovanile (leader di gruppi o associazioni giovanili, insegnante, animatore, formatore, volontario ecc. ed esperienze e conoscenze nell’ambito dell’educazione non formale.

Saranno coperte tutte le spese relative al vitto (colazione, pranzo e cena + Coffe Break) e alloggio presso l’alloggio per gruppi “Accueil Nature Escapade” http://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-Ac-0d11.html. Saranno coperte anche le spese delle varie attività e quelle di viaggio (dal luogo di residenza a Marchiennes e viceversa) fino ad un massimo di 275 euro a partecipante. Queste, saranno interamente anticipate dai partecipanti e rimborsate successivamente tramite bonifico bancario.