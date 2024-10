Al via da febbraio biglietti e abbonamenti integrati in provincia di Oristano. E’ il contenuto della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore dei Trasporti, Massimo Deiana. Il provvedimento stabilisce che, in aggiunta ai titoli di viaggio in vigore, siano disponibili in via sperimentale altre tipologie per consentire l’integrazione tariffaria tra i servizi urbani ed extraurbani automobilistici gestiti da Arst.

Le tratte comprese nella sperimentazione rientrano nella fascia chilometrica sino a 90 chilometri dalla città, i biglietti di corsa semplice costeranno da 1,70 a 6,50 euro, quelli da 12 corse da 17 a 65 euro mentre gli abbonamenti mensili ordinari da 40 a 160 euro.

Sono previste riduzioni per studenti e over 65 anche in base al reddito. Questo progetto, assieme alla sperimentazione nella Province di Cagliari e di Nuoro, rientra nel programma di più ampio respiro che porterà alla revisione completa, alla semplificazione e armonizzazione del quadro tariffario tra servizi urbani, extraurbani, gomma e ferro su tutto il territorio regionale.