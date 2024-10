“Il lavoro fatto dall’assessorato e dalla Giunta in questi ultimi anni sta dando i risultati attesi. Il consistente aumento di arrivi registrato nei porti e anche negli aeroporti dell’Isola, nonostante le mille difficoltà che stanno creando problemi nei cieli di tutta Europa e che stiamo monitorando costantemente con le compagnie aeree, ci invitano a proseguire su questa strada, potenziando la rete di collegamenti da e per la Sardegna e operando in comune accordo con i vettori per offrire una sempre migliore offerta di servizi per tutti i passeggeri”. Lo afferma l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, commentando gli ultimi dati provenienti dagli scali portuali e aeroportuali delle prime settimane di luglio, che vedono un notevole aumento degli arrivi sia rispetto all’anno scorso che nel confronto con il 2019, ultimo anno pre-pandemia.