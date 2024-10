Sono arrivati ieri mattina (19 ottobre) i tre autoarticolati che hanno trasportato a Sassari il macchinario per l’abbattimento del palazzo rosso. I mezzi sono sbarcati alle prime luci dell'alba di oggi a Olbia, dalla nave proveniente da Civitavecchia.

«Saranno necessari dai quattro ai cinque giorni per mettere in attività l'escavatore – hanno fatto sapere i responsabili del cantiere – che, prima, dovrà essere “rimontato” e, successivamente, messo in funzione».

L'impresa che sta portando avanti i lavori stima di avviare le opere di abbattimento tra fine mese di ottobre e i primi di novembre.