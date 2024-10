"Ricordatevi, si può ridere di tutto, perché la risata è taumaturgica. Basta farlo con rispetto".

Con questa riflessione Debora Villa saluta il pubblico del Teatro Ballero di Alghero, dopo quasi due ore di risate ininterrotte.

"20 di risate" è il one woman show (una donna, sì, ma che ne vale cento!) nel quale l'attrice e comica ripercorre i suoi primi vent'anni di carriera. La prima delle due tappe isolane (ad Oristano la seconda) è inserita nel "Cap d'Any 2023/2024", il lungo ciclo di festeggiamenti per il nuovo anno organizzato dalla Fondazione Alghero, cominciato l’8 dicembre (con eventi fino al 7 gennaio 2024) e che culminerà - la sera del 31 dicembre - col concerto di Ligabue.

Il tono è chiaro fin dal primo momento: Debora si presenta e scende immediatamente tra il pubblico, interagendovi. Veloci formalità su età, provenienza e reale motivo della presenza (volontaria o su costrizione di amici o consorti?) e anche un ilare siparietto con uno spettatore impegnato al telefono, subito perdonato poiché -almeno così dichiara- era la mamma.

Segue il ricordo della sua Pioltello, dove è nata e cresciuta.

La novità dello spettacolo è che a deciderne la scaletta sarà proprio il pubblico: la protagonista presenterà le opzioni e poi a richiesta si sceglieranno i pezzi... vista l'impossibilità di eseguirli tutti "a meno di avere a disposizione una giornata intera"... tempo tiranno!

Si comincia con la vera versione della storia di Adamo ed Eva, per scoprire che buona parte dei luoghi comuni sulle donne originano dai filosofi greci! E che dire delle favole che da sempre accompagnano l'infanzia? Bisogna rivisitare pure quelle! Non manca il tema della gravidanza e il ricordo del tempo delle mele.

Caratteristica vincente di Debora è la grande ironia, in primis verso se stessa, che permette di affrontare col sorriso i tormenti quotidiani, ma anche di riflettere su temi assolutamente non scontati.

Come concludere la serata in allegria? Parlando di morte! In tono scherzoso, ovviamente, e con un'unica richiesta: "che mi prenda viva!".

Conosciuta soprattutto per la partecipazione alla sitcom "Camera Café" (con Luca e Paolo) e "Così fan tutte" (con Alessia Marcuzzi), la carriera della Villa inizia nel 1993, presso la scuola di teatro milanese Quelli di Grock e, pochi anni dopo, nel laboratorio per attori di Raul Manso.

Oltre ai sopra menzionati successi, ricordiamo Zelig, Pechino Express (vinto assieme al collega Alessandro Sampaoli -che tralaltro interpretava il suo compagno anche in Camera Café), Colorado, il programma Questo pazzo pazzo matrimonio, il film Matrimonio al sud, la trasmissione radiofonica No comment, la sitcom di Disney Channel Alex & Co. e molte altre avventure in teatro; tutte testimonianza della agilità e versatilità di un'artista a tutto tondo.

Che, da gennaio, tornerà in giro per l'Italia con un nuovo spettacolo.