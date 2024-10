Sono arrivate in Sardegna 79mila dosi di Pfizer che erano attese tra il 2 e il 3 giugno. Lo fa sapere all'ANSA l'assessorato regionale della Sanità. A queste dosi si aggiungono ulteriori 10mila, sempre di Pfizer, che già attese per la giornata di oggi e che rappresentano un anticipo di scorte rispetto ad una consegna programmata per il 24 giugno.

Nei giorni scorsi la Sardegna aveva sofferto per la carenza di questo siero, il più utilizzato da quando sono state aperte le adesioni per gli over 40. Ora si potrà andare più spediti nelle somministrazioni, in attesa che arrivino ulteriori forniture dalla struttura commissariale.