L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ha confermato l'arrivo in Sardegna di ore altre 60mila dosi di vaccino Pfizer. Nelle prossime ore saranno smistate nei centri vaccinali dell’Isola.

Il carico è una parte della fornitura di 2,2 milioni di dosi prodotte dalla casa farmaceutica americana e inviate in Italia. La distribuzione è iniziata proprio nella giornata odierna, come annunciato ieri dal commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Si tratta del lotto più consistente arrivato nell'Isola dall’inizio della campagna vaccinale.