E' appena attraccata al molo "rinfuse" del porto industriale di Cagliari la nave della marina militare irlandese "James Joyce" che comincerà a sbarcare 617 migranti africani soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.

Secondo le prime informazioni arrivate alla capitaneria di porto, a bordo ci sono 454 uomini, 138 donne e 25 bambini, che la prefettura è faticosamente riuscita ad assegnare nelle strutture di accoglienza della Sardegna.

Anche se la macchina per la prima assistenza è, come al solito, pronta sulla banchina, il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha espresso preoccupazione per il nuovo trasferimento di migranti nell'isola, dove con i 617 si supererà di 500 unità la quota di riparto delle presenze assegnata alla Sardegna, che, peraltro, non tiene conto delle centinaia di algerini sbarcati autonomamente negli ultimi mesi sulle coste del Sulcis.