Sono 255 le telecamere che a breve saranno attive dopo i lavori delle scorse settimane nell'ambito dell'intervento realizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari su delega dei comuni con un finanziamento di 1 milione 320 mila euro per il bando della Regione denominato " Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio ", tra Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Settimo San Pietro, Decimomannu, Sarroch, Uta e Villa San Pietro .

Centosedici telecamere sono a ottica fissa, 65 orientabili a 360 gradi e 74 riguarderanno la lettura delle targhe. Le apparecchiature saranno così distribuite: 46 a Cagliari, 40 a Quartu, 34 a Selargius, 27 a Monserrato, 23 a Elmas, 21 a Settimo San Pietro, 20 a Decimomannu, 20 a Sarroch, 14 a Uta e 10 a Villa San Pietro.

" È un'iniziativa che ci è stata richiesta dalle amministrazioni con l'obiettivo di tutelare maggiormente i cittadini ei beni pubblici di tutto il territorio ", spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. Amministrazioni coinvolte: " Le telecamere sono state installate nei luoghi che gli stessi comuni hanno individuato quali suscettibili di maggiore vigilanza ", precisa il consigliere metropolitano delegato alla Mobilità Antonello Floris. La regia centrale sarà nella sala controllo di Its in via Crespellani. La Città Metropolitana garantirà la manutenzione della rete per i prossimi 5 anni.