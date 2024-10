A partire da lunedì 10 agosto 2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha attivato ufficialmente il Distaccamento di Bono. Il presidio si va ad aggiungersi alle altre 11 sedi provinciali del Comando.

La sede del 115 di Bono rappresenta un obiettivo da tempo perseguito dal Comando in quanto risulta fondamentale per la copertura di ampie zone del Goceano che attualmente venivano raggiunte dai mezzi di soccorso in tempi troppo lunghi. Il territorio di competenza, complesso e delicato per morfologia e patrimonio antropico, comprende i comuni di Bono, Anela, Burgos, Bottidda, Esporlatu, Illorai, Bultei, Benetutti, Nule e Osidda.

Il comandante provinciale Bentivoglio Fiandra assieme al sindaco di Bono e a gli altri sindaci del territorio hanno voluto partecipare all'inizio dell'attività del distaccamento. Il sindaco di Bono, Elio Mulas ha confermato l'impegno del Comune di Bono a ultimare e rendere operativa entro fine anno la sede dislocata presso l'ex carcere di Bono.