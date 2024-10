Sono circa 70 i chili di materiale trafugato, tra sabbia e conchiglie, sequestrato in questi giorni all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il ricordino nascosto nelle valige come ricordo della spiagge sarde.

A pubblicare le foto è la pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata".

"Non sapevamo precisamente quando sarebbe ricominciato – commentano gli attivisti -, ma avevamo la certezza che il vizio del saccheggio non sarebbe passato di moda. Un po’ in ritardo e sicuramente più fiacca delle scorse, sarà certamente una stagione ricca di soddisfazioni".