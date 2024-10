E’ previsto per il 15 maggio l’approdo nel porto di Cagliari della nave da crociera Celebrity Equinox, sulla quale viaggeranno circa 3 mila vacanzieri.

Un gigante del mare della famiglia Royal Caribbean che possiede al suo interno una particolarità unica, un grande prato di erba naturale.

Si tratta dunque di una vera e propria oasi verde nel blu del mare, il Lawn club, collocato sul ponte più alto.

Ma non solo, infatti la crociera può vantare al suo interno dieci ristoranti con piatti da tutto il mondo, una enoteca per tour internazionali, acquaspa e Sky observation lounge.

Maggio per Cagliari si conferma come un mese importante per il settore crociere. Il debutto, il 3, è avvenuto sotto il segno della Msc, con la doppietta di Armonia e Preziosa. Il giorno dopo è arrivata la Costa Pacifica con circa tremila passeggeri, mentre a giugno arriverà a Cagliari la Costa Diadema.

Per quanto riguarda le altre compagnie sono attese il 6 la Silver Spirit, con 540 turisti, il 10 la Msc Armonia, che tornerà anche il 17, il 24 e il 31 maggio.

In calendario, dopo la tappa del 15 dell'Equinox, anche la Sirena (Ocean cruises, 600 passeggeri) il 25 maggio.