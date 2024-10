La Regione finanzierà circa 800 mila euro per i lavori sulla strada provinciale numero 7. Dopo diverse settimane di protesta, che hanno visto scendere in strada studenti, genitori, cittadini e amministratori, a Desulo arriva, dunque, un segnale positivo che fa tirare un respiro di sollievo.

Mercoledì mattina a Cagliari il sindaco Gigi Littarru ha incontrato l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Maninchedda per discutere della situazione disastrosa che riguarda la strada provinciale numero 7 Montecorte-Desulo, dove è fatto divieto ai mezzi pesanti di circolare per effetto dell’ordinanza della Provincia di Nuoro.

<<L’assessore è stato di una disponibilità unica - dice Littarru -. Finalmente abbiamo avuto modo di discutere e trovare la soluzione all’isolamento del nostro paese. La Provincia otterrà un finanziamento da parte della Regione e così sarà possibile mettere in sicurezza la strada. Maninchedda ha fatto capire di avere la situazione sotto controllo e si è impegnato anche per risolvere altri problemi che riguardano il nostro territorio attraverso interventi da realizzare quanto prima. Certo, per l’avvio dei lavori nella strada di Desulo i tempi non saranno brevi. Si parla di un minimo di sei mesi, ma almeno qualcosa si è mosso>>.

All’incontro, oltre a Gigi Littarru, era presente anche il commissario straordinario della Provincia di Nuoro Sabina Bullitta, l’ingegnere Francesca Sulis in rappresentanza dell’Arst e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Desulo Massimo Melis. La Regione ha individuato le risorse finanziarie, che ammontano a circa 800 mila euro, e le soluzioni tecniche necessarie per il superamento dei disagi provocati dagli smottamenti registrati sulla provinciale numero 7. La Provincia, il Comune e l’Arst realizzeranno gli interventi di reciproca competenza già a partire dai prossimi giorni per il ripristino del pubblico servizio.

<<Per il momento si tratta di attivare un provvedimento tampone - spiega Littarru - per consentire agli studenti di viaggiare senza problemi. Nella zona alta del paese sarà realizzata una rotatoria dove gli autobus potranno fare manovra in tutta sicurezza>>. Per questa mattina, intanto, è già stato fissato un incontro tra gli organi interessati per verificare la situazione e collocare la segnaletica necessaria che è stata richiesta.

<<Attraverso l’utilizzo di bus “pokerini” - conclude il primo cittadino - gli studenti avranno la possibilità di raggiungere la parte alta del paese partendo dal rione di Asuai. Anche la ditta Poddie, che ha vinto l’appalto per lo sgombero della neve, ha mostrato la massima disponibilità per garantire il servizio a qualsiasi ora ed evitare che si possano creare problemi alla circolazione a causa del formarsi del ghiaccio sulla sede stradale>>.