Novità sul maquillage delle strade a Pirri, ad annunciarlo è la Presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: "Nel pomeriggio di ieri, ha partecipato alla seduta della Municipalità l'Assessore delle Politiche per la Mobilità, della Casa e dei Servizi Tecnologici del Comune di Cagliari, con Delega alla Mobilità Urbana e Viabilità (strade, marciapiedi e lungomare) , Impianti e Servizi Tecnologici , Reti (elettrica, idrica, fognaria e del gas) , Trasporto Pubblico Locale e Dissesto idrogeologico, Alessio Mereu e con lui il dirigente comunale. La commissione competente - dice Manca - e dei consiglieri con competenza e puntualità hanno permesso di evidenziare alcune emergenze e criticità del territorio. Si consolida il rapporto di reciprocità con l'Amministrazione comunale. Ottime le notizie che emergono, in particolare il dissesto idrogeologico, che dopo il rallentamento causato dal lock-down, si è ripreso a pieno regime e sulla viabilità sostenibile.

“Altra importante notizia – annuncia sempre la Presidente della Municipalità, Maria Laura Manca - dalla settimana prossima saranno bitumate le seguenti vie, Via Segurana, Filzi, Emanuele Filiberto, Via Duca Di Genova e via Farfa. Nelle settimane scorse sono state asfaltate ulteriori strade, anche sulla base delle priorità che la Municipalità aveva fornito. Andiamo avanti fiduciosi. Ho messo una bella e antica immagine di Pirri – conclude Manca - quando la Piazza Italia era frequentata dai cittadini e non quel crocevia di macchine di passaggio che è oggi, purtroppo”.