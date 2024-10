Da IlMeteo.it

Ade è la tempesta di caldo che ha appena raggiunto il centrosud, la Sardegna e la Sicilia, e sta per abbattersi sull’Italia, pompata dai caldissimi venti africani. Ade sarà alla massima potenza fino al giorno 20 al nord, mentre al sud continuerà il caldo per tanti giorni. Un’ escalation che porterà a far innalzare la colonnina di mercurio fino a oltre 38°C . Antonio Sanò direttore del portale www.ilmeteo.it, avverte intanto che oggi sarà una splendida giornata con connotati estivi. Da domani, però, l’Estate metterà il turbo, dall’Africa inizierà a soffiare il Drago, aria caldissima pompata dall’Anticiclone ADE. Il caldo aumenterà giorno dopo giorno, prima si supereranno ovunque i 30-34°C, poi da Mercoledì anche i 35°C su Bologna, Firenze, Napoli, Roma, e resto del sud, con qualche grado in meno lungo le coste. L’afa aumenterà specie sulla Val Padana e sulla Toscana, tanto che grazie alla formula che calcola l’Indice di Calore, l’HEAT INDEX, a Bologna da metà settimana si percepiranno 40°C, così come a Firenze, e anche Roma con 39°C non sarà da meno. Picchi di 38°C si registreranno nei pomeriggi del 19 e 20, quando I 35°C saranno la norma, ma non sono esclusi i 39°C, con temperature percepite nelle grandi città anche di 40°C. GIOVEDI sarà il giorno più caldo, anche se entro sera forti temporali colpiranno il nordovest diretti verso le Alpi e parte del Nord. Ma Antonio Sanò direttore del portale www.ilmeteo.it sottolinea come ADE non mollerà la presa e a parte un lieve calo delle temperature al Nord, al centrosud il caldo proseguirà incontrastato per tutto il Mese. Infine dopo qualche temporale atteso tra Domenica 23 e Mercoledì 26, tra la fine del mese e l’Inizio di Luglio è già pronto il “Ritorno” di un Anticiclone che già l’anno scorso ci “traghettò” nel cuore più rovente dell’Estate.