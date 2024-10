Poliziotti in muta, giubbotto salvagente e a bordo di acquascooter pattuglieranno da domani il litorale di Cagliari e dell'hinterland. Le due nuove moto d'acqua sono operative nell'ambito dell'intensificazione delle attività di controllo del territorio volute dal questore, Massimo Bontempi, per il periodo estivo. Le due pattuglie fanno parte della Squadra Nautica della Questura di Cagliari che oltre ai servizi di pattugliamento sfideranno le onde per operazioni di prevenzione e soccorso.