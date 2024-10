Circoli privati nel mirino della Polizia a Cagliari. I "Falchi" squadra mobile, con la collaborazione dei colleghi della Divisione amministrativa, hanno ispezionato due locali, l'Hollywood in via Santa Maria Chiara a Pirri e il Red Night di via Cornalias, nel quartiere Is Mirrionis, per verificare la presenza di personaggi noti alle forze dell'ordine e accertare l'eventuale spaccio di droga.

Nel primo circolo è stata bloccata una cliente che nascondeva dieci grammi di cocaina divisa in dosi: la donna è stata identificata. Al Red Night, invece, sono stati arrestati per detenzione e spaccio Federico Sunda, di 26 anni, socio del circolo; Sarah Carrusci, di 18, addetta alla mescita, e Ernesto Alberto Balzano, di 24, buttafuori.

I poliziotti hanno avuto qualche difficoltà nel far scattare il blitz a sorpresa visto che l'accesso era regolato da un videocitofono. Si sono quindi confusi con gli avventori e una volta dentro hanno fatto scattare la perquisizione. Il buttafuori ha urlato ai complici "Buttate via tutta la roba, muovetevi" e nel frattempo ha cercato di bloccare una delle porte.

Gli agenti sono comunque riusciti a controllare ogni angolo del circolo privato sequestrando complessivamente 200 grammi di hascisc.