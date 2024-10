Giovedì alle 9,30 verrà posata la prima pietra della nuova caserma dei Carabinieri che sorgerà a Sanluri in via Parigi. Di proprietà del Comune, questo primo lotto costerà un milione di euro, la caserma verrà data in affitto alla Benemerita che pagherà un canone annuale di 70 mila euro. Alla posa della prima pietra saranno presenti il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi (nella foto in alto) e la Giunta, oltre ai vertici regionali e provinciali dell’Arma.

«Si tratta di un progetto importantissimo – evidenzia il sindaco Alberto Urpi – è tra quelli inseriti in una serie di gare d’appalto per lavori molto importanti che l’Amministrazione sta portando avanti, tra questi viale Trieste, asfalti e dossi di velocità e oltre alla caserma dei carabinieri anche quelli per la caserma della Guardia di Finanza e il Bocciodromo».