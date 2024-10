Il cielo che per Natale si è rasserenato è già pronto a coprirsi nuovamente di nuvoloni scuri che porteranno in Sardegna pioggia e, in alcuni casi, neve.

Da oggi, infatti, secondo le previsioni meteo dell'ufficio Areonautica di Decimomannu, le temperature si abbasseranno e le raffiche di maestrale ci accompagneranno per tutto il fine settimana. Un ciclone di origine mediterranea raggiungerà il suo massimo tra sabato e domenica e la neve è attesa oltre i 600 m di altitudine soprattutto nella Sardegna centrale. A Fonni albergatori e strutture ricettive non possono che festeggiare la notizia e la pagina Visit Fonni scrive su Facebook "Le previsioni dicono neve per Capodanno... Noi l'aspettiamo!"